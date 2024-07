Ibai desvela el orden de los combates y las actuaciones de La Velada del Año 4

El próximo sábado 13 de julio, el Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en el epicentro de todas las miradas con la esperada Velada del Año 4 organizada por el streamer Ibai Llanos. Este evento, que se ha consolidado como uno de los más grandes del mundo digital y las redes sociales, promete, como ya es tradición cada año, una noche llena de adrenalina, música y sorpresas.

La Velada del Año 4 contará con combates que enfrentarán a algunos de los creadores de contenido más populares de la comunidad hispanohablante. Destacan dos nuevos formatos en esta edición: el 2vs2 femenino entre las mexicanas Alana y Amablitz contra las españolas Zeling y Nissaxter, y el 'rey de la pista', un todos contra todos que reunirá a diez creadores en una competencia feroz.

El evento dará inicio a las 16:30 horas (horario peninsular español) con una cuenta atrás y una pequeña alfombra roja, mientras que el espectáculo principal comenzará alrededor de las 17:15. Ahora, Ibai ha desvelado la escaleta de La Velada 4 y ya conocemos el orden de los combates y las actuaciones:

Actuación de Julieta Venegas

Combate de Agustín51 y Carrera

Actuación de Paulo Londra

Combate de Guanyar y La Cobra

Actuación de Young Miko

2vs2 entre Amablitz y Alana y Nissaxter y Zeling

Actuación de David Bisbal

Combate de Viruzz y Shelao

Actuación de Will Smith con sorpresas

Rey de la Pista: Roberto Cein, Peldanyos, Alpo Geo, Unicornio, Folagor, Skain, Karchez, Sezar Blue, Peliganger y Will.

Actuación de Bizarrap

Combate de El Mariana y Plex

Actuación de Anuel AA

Ibai Llanos ha mantenido el misterio en torno a algunas sorpresas que tendrán lugar durante el evento. En particular, se espera que la actuación de Will Smith sea un momento culminante con dos sorpresas aún no reveladas. Además, Anuel AA, quien cerrará el evento, podría contar con la participación de algún invitado especial, tal y como él mismo ha dejado caer en alguna ocasión.