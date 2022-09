Ibai entrevista a Ozuna en Twitch y revela el lado más íntimo del cantante

La popularidad de Ibai está alcanzando picos tan altos, que ya no se sabe bien si es él el que se beneficia de que las grandes celebrities aparezcan en su canal, o son los famosos los que salen ganando al colaborar con él. Sea como sea, parece que tanto los espectadores de Ibai como los fans de cada una de estas celebridades invitadas están contentos con estos intercambios, que no tienen ni la más mínima intención de frenar su ritmo. Ozuna ha sido la última de estas superestrellas en visitar al streamer, y lo ha hecho con una entrevista completa en la que el cantante ha accedido a hablar de todo tipo de temas.

Uno de los primeros asuntos que se trató durante la entrevista fue la razón por la que Ozuna se encontraba en Barcelona: no, no acudió exclusivamente para aparecer en el stream de Ibai (aunque no nos cabe duda de que muchos recorrerían miles de kilómetros solo para hacer una pequeña aparición de unos segundos); el cantante se encontraba allí para grabar su próxima colaboración musical junto a Shakira. Gracias a esta entrevista, los fans de la cantante saben un poco más acerca de su próximo álbum que, nos atrevemos a predecir, estará llenito de canciones de rencor romántico. Ozuna no se contuvo en sus buenas palabras para Shakira, y se mostró tremendamente agradecido por tener la oportunidad de colaborar con ella (y obtener el correspondiente rédito económico, por supuesto).

Además, Ozuna se metió en terrenos mucho más íntimos y personales al mencionar que sus peores momentos tuvieron que ver sobre todo con sus hijos; en especial, con el nacimiento de su hija, que tuvo que estar en una incubadora durante sus primeros días de vida por sus problemas de salud. Gracias a esta entrevista, los espectadores de Ibai y los fans de Ozuna, y del reggaeton en general, han podido conocer más en profundidad a esta estrella de la música. ¡Y con el éxito que ha tenido, no cabe duda de que Ibai seguirá trayendo más propuestas como esta!