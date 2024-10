Ibai Llanos asegura que su cambio físico le ha transformado la vida: "Yo antes me daba igual, no me daba prioridad a mí mismo"

En un reciente directo, Ibai Llanosha revelado cómo su reciente cambio físico le ha transformado tanto en lo personal como en lo profesional. Tras perder más de 30 kilos, el streamer ha compartido en su canal de Twitch cómo esta transformación ha mejorado significativamente su calidad de vida.

"Me noto más ligero, más feliz", explicó Ibai durante el directo, destacando que los efectos de esta pérdida de peso van más allá de lo físico. Según el propio streamer, ahora se siente más ágil, capaz de realizar tareas cotidianas con mayor facilidad, y ha notado una mejora en su estado de ánimo. "Me noto que hago las cosas con más facilidad, me noto incluso más feliz", confesó a sus millones de seguidores.

El proceso de transformación de Ibai no solo ha sido un reto físico, sino también un cambio en su mentalidad. "Yo antes me daba igual, no me daba prioridad a mí mismo [...] La disciplina que tenía en el trabajo la he trasladado a los entrenamientos", comentó, destacando cómo ha aplicado su conocida ética de trabajo al ámbito del deporte. Este compromiso con su bienestar personal ha sido clave para su éxito en esta nueva etapa. A pesar de que siempre ha sido un referente de la creación de contenido, con eventos masivos como La Velada del Año o su participación en la Kings League, Ibai reconoce que cuidar de sí mismo le ha dado una nueva perspectiva.

Sin embargo, el streamer también se ha mostrado realista respecto a las expectativas que genera el deporte en su vida. "Hacer deporte va relacionado con algunas cosas buenas que están muy bien, pero tampoco es que te solucione toda la vida", afirmó, subrayando que la clave es encontrar un equilibrio entre el bienestar físico y emocional.

Este cambio, además de mejorar su salud, ha servido para silenciar a sus detractores, que en el pasado utilizaban su sobrepeso como un punto débil para criticarle. Ibai, lejos de dejarse llevar por las críticas, ha demostrado que su enfoque en el bienestar personal está dando frutos, y su mensaje a su comunidad es claro: la transformación es posible con dedicación y esfuerzo.