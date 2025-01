Ibai Llanos cuenta cómo un italiano se burló de él tras la eliminación de España en el Mundial de la Kings League

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más populares de España, ha compartido en su último stream una anécdota que ha provocado carcajadas entre sus seguidores. El vasco, que se encontraba en Italia tras la eliminación de España en el Mundial de la Kings League, explicó cómo un joven italiano decidió burlarse de él en plena calle.

"Un italiano se burló de mí por la calle por la eliminación de España", relató Ibai, añadiendo que el encuentro tuvo lugar en Nápoles. Según su testimonio, el joven le gritó desde la acera de enfrente lo siguiente: "¡Tres kebabs, tres kebabs!", en alusión a los tres goles con los que Turquía derrotó a España en el torneo.

El streamer, lejos de molestarse, se tomó el episodio con humor. "Esto me acompaña por la calle. Fue el único que me dijo algo en toda Italia". comentó entre risas."El chaval debía de ser tiktoker por las pintas", añadió. La referencia a los tres kebabs, por supuesto, no solo alude al marcador final del partido, sino que también juega con el estereotipo culinario de Turquía, haciendo referencia a su plato más internacional: el kebab.

Este episodio no es más que un reflejo del impacto que ha tenido el Mundial de la Kings League entre quienes ven en los streamers y los nuevos formatos deportivos una forma de conectar con el entretenimiento. Aunque España no logró alzarse con el título, el humor de Ibai y su capacidad para convertir cualquier situación en una historia divertida han dejado claro por qué sigue siendo uno de los referentes en el mundo del streaming. La anécdota, como era de esperar, ya ha dado la vuelta a las redes, con usuarios comentando y creando memes sobre el famoso suceso.