Ibai se despide de Twitch de forma temporal, tras el Mundial de la Kings League

Ya lo dijo Ibai en su momento, en 2025 se venían muchos cambios. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Los había que podían seguir con dudas respecto a las intenciones del vasco, especialmente porque las costumbres y las rutinas son difíciles de romper. Pero, con su cambio físico, ya había demostrado su capacidad para la constancia y para sacar adelante nuevas realidades. Así que la realidad llega, se impone y no queda otra que aceptarla. Se viene un gran hiato en los streams de Twitch del renovado youtuber vasco.

"Yo cuando acabe este Mundial de la Kings League estaré mucho sin streamear. Ahí sí que voy a tener un parón grande porque voy a tener que hacer varias cosas de YouTube. Estoy preparando la presentación de La Velada y un streaming muy especial que quiero hacer en marzo". Estas han sido sus declaraciones, antes de volver a insistir sobre lo mismo. La parte buena es que, por mucho que varios de sus espectadores habituales le puedan echar de menos en la plataforma morada, tendrán horas de sobra en la plataforma roja.

Los cambios de Ibai responden a una realidad mayor, dado que la subsidiaria de Amazon no logra recibir el mismo cariño del que hasta ahora había disfrutado. Twitch ya no ofrece la misma clase de contratos y se ha visto obligada a ser más laxa con sus normas, incluso permitiendo el multistreaming de forma habitual para no perder terreno digital. La realidad del juego ha cambiado y que figuras tan destacadas como Ibai tomen otros caminos auguran un 2025 duro para Twitch, aunque próspero para YouTube, Kick y otras plataformas. Y próspero también para los creadores de contenido que sepan adaptarse a los nuevos tiempos y disfrutar de lo mejor de dos mundos.