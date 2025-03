Ibai Llanos se hace pasar por una estatua de cera y las reacciones de la gente son espectaculares

Ibai Llanos continúa con su transición hacia YouTube con vídeos cada vez más originales y sorprendentes. En su última publicación, titulada Me hago pasar por una figura de cera, el streamer decidió poner a prueba a los visitantes del Museo de Cera de Barcelona, convirtiéndose en parte de la exhibición. La idea, que ya suma cientos de miles de visualizaciones, ha generado momentos de lo más divertidos.

El experimento comenzó con Ibai sentado en una silla, completamente inmóvil, imitando la postura de una estatua. Al principio, varias personas se acercaban sin sospechar nada, hasta que pequeños gestos del streamer provocaban sustos inesperados. Una de las primeras víctimas fue una madre y su hija, quienes discutían si la figura era real o no. Cuando Ibai se movió levemente, la joven soltó un grito y exclamó: "No puede ser, ay, que me muero".

Otro momento hilarante llegó cuando un grupo de señoras se aproximó para examinar los detalles de la supuesta estatua. Una de ellas, al notar el más mínimo movimiento, dio un salto del susto. "Casi me la cargo", comentó Ibai entre risas. Sin embargo, lo más sorprendente fue que muchas personas simplemente pasaron por su lado, se tomaron fotos y continuaron su recorrido sin darse cuenta de la broma.

Más tarde, Ibai cambió de posición y se situó junto a las figuras de cera del FC Barcelona. En esta nueva ubicación, la ilusión fue menos efectiva, pero aún logró engañar a varios visitantes. Al final del vídeo, el creador de contenido confesó que la experiencia fue de lo más divertida y que disfrutó viendo las genuinas reacciones de la gente.

Con este tipo de contenido, Ibai reafirma su apuesta por YouTube, donde cada vez se siente más cómodo explorando nuevos formatos y ofreciendo entretenimiento de calidad a su audiencia.