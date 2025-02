La Velada del Año 5: fecha, hora y detalles de la presentación del gran evento de Ibai Llanos

Uno de los eventos más esperados del año dentro del mundo del streaming ya tiene fecha de presentación. Ibai Llanos ha confirmado que el lunes 10 de marzo de 2025, a las 19:30 (hora española), se desvelarán todos los detalles de La Velada del Año 5, el espectáculo de boxeo que ha revolucionado la industria del entretenimiento digital.

Como ya sucediera en la edición anterior, la presentación será un evento presencial en el Teatro Victoria de Barcelona, donde solo los más rápidos pudieron hacerse con una de las 750 entradas, agotadas en cuestión de minutos. Para quienes no puedan asistir, el evento será retransmitido en directo a través del canal de Twitch de Ibai.

Desde que se confirmó esta quinta edición, las especulaciones no han cesado. Se habla de un posible enfrentamiento entre AuronPlay y Juan Guarnizo (cosa muy difícil que ocurra, claro), así como la participación de otras figuras destacadas del streaming y la creación de contenido. Sin embargo, Ibai ha mantenido un estricto secretismo y no se han revelado nombres oficiales hasta la fecha de la presentación. Lo que sí ha adelantado el propio Llanos es que esta Velada contará con siete combates en formato clásico 1 vs 1, descartando así el modelo 2 vs 2 o el Rey de la Pista que se probó en la edición anterior.

La Velada del Año ha demostrado ser el evento más grande dentro del mundo del entretenimiento digital, logrando en su cuarta edición romper récords de audiencia en Twitch. Con este nuevo anuncio, todo apunta a que Ibai y su equipo quieren volver a hacer historia.