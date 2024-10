Ibai Llanos podría terminar su serie del cambio físico: "No sé qué hacer con los vídeos diarios"

El cambio físico deIbai Llanos se ha convertido en uno de los contenidos más virales de este 2024. Desde que el streamer vasco comenzó su desafío de transformación corporal hace varios meses, ha logrado una impresionante pérdida de peso de más de 30 kilos. Este logro, fruto de su disciplina y compromiso, ha generado una enorme expectación entre sus seguidores, quienes han seguido cada uno de sus avances a través de vídeos diarios publicados en sus redes sociales.

Ibai, hace ya varios meses, se propuso cumplir el comentario con más likes en uno de sus vídeos tras la victoria de su equipo, Porcinos, en la Kings World Cup de México. Ese desafío resultó ser su cambio físico, y a pesar de las dudas iniciales, Ibai ha demostrado que, con esfuerzo y dedicación, es posible alcanzar cualquier meta.

Sin embargo, tras 67 días de vídeos diarios, Llanos ha empezado a reflexionar sobre la continuidad de esta serie. En su último vídeo, el streamer admitió que el contenido está comenzando a volverse repetitivo debido a la naturaleza de su entrenamiento, que ahora está centrado en ejercicios de gimnasio más monótonos. "No dejan de ser los mismos ejercicios una y otra vez, y me preocupa que la serie ya no sea entretenida para vosotros", comentó Ibai.

El streamer también se planteó la posibilidad de reducir la frecuencia de los vídeos o incluso finalizar la serie en el episodio 100. "¿Seguimos con un episodio cada día o hago uno a la semana? Estoy un poco perdido", confesó a sus seguidores, pidiendo su opinión sobre el futuro del contenido.

Aunque la serie podría cambiar su formato, Ibai ha dejado claro que seguirá con su objetivo de mejorar su salud y alcanzar un peso de 100 kilos, el ideal según los estudios médicos que se ha realizado. El contenido podría evolucionar a algo más personal y esporádico en redes, pero el compromiso de Ibai con su transformación sigue firme.