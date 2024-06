Ibai Llanos da explicaciones a sus seguidores por sus imágenes en silla de ruedas: "Llevaba una cuajada espectacular"

El pasado fin de semana, Ibai Llanos vivió una montaña rusa de emociones. El popular streamer y creador de contenido celebró la victoria de su equipo, Porcinos FC, en el Mundial de la Kings League. La final, disputada en México, culminó con la victoria de los Porcinos FC sobre el equipo brasileño G3X, desatando la euforia entre los jugadores y, por supuesto, el presidente.

Sin embargo, la alegría pronto se convirtió en preocupación. Tras su regreso a España, Ibai fue visto en el aeropuerto en un estado preocupante: semiinconsciente y en silla de ruedas, empujado por un trabajador del aeropuerto. Las imágenes, capturadas por Europa Press, se difundieron rápidamente y despertaron una ola de rumores sobre el estado de salud del streamer.

Pocas horas después de su llegada, Ibai utilizó sus redes sociales para calmar a sus seguidores. En un mensaje en X (antiguo Twitter), Ibai abordó con su característico humor la situación: "Lo de que me acaban de exposear mi truco para no sacarme fotos es algo que me toca las pelotas".

Más tarde, durante un directo comentando un partido de MAD Lions KOI, Ibai apareció en perfecto estado, desmintiendo los rumores más alarmantes. "La celebración se me fue de las manos. Llevaba una cuajada espectacular por salir de fiesta en Monterrey", explicó, aludiendo al exceso de celebraciones tras el triunfo de su equipo.

Parece ser que todo ha quedado en un susto y que, en realidad, Ibai no tiene problemas de salud. Aunque, claro, con Llanos nunca se sabe si está hablando en serio o si está jugando al despiste: está claro que su salud no peligra, pero ¿nos habrá dicho los motivos reales por los que fue en silla de ruedas? Es de suponer que sí, pero quizás el vasco nos está intentando colar un trolleo de los suyos.