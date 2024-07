Ibai Llanos y La Velada del Año 4 conquistan a Conor McGregor

El legendario peleador de MMA, Conor McGregor, ha reconocido públicamente el éxito del evento La Velada del Año 4 organizado por el streamer Ibai Llanos. El acontecimiento tuvo lugar el pasado 13 de julio en el icónico estadio Santiago Bernabéu, reuniendo a más de 80.000 asistentes y rompiendo récords de audiencia en Twitch, con un impresionante pico de 3.7 millones de dispositivos conectados.

Durante una entrevista concedida a MARCA desde Marbella, McGregor destacó la importancia y el impacto de este evento en el panorama del entretenimiento. "Un factor que jugó un papel fue, seguro, el hecho de ver el éxito reciente en el que un estadio llenó 80.000 espectadores. Un mega evento, en una arena al aire libre, con los fans excitados", declaró el peleador irlandés, quien no pudo ocultar su admiración por el logro del streamer bilbaíno.

El reconocimiento de McGregor no ha pasado desapercibido para Ibai, quien se mostró entusiasmado y agradecido por las palabras del excampeón de UFC. En uno de sus directos de Twitch más recientes, Llanos comentó: "Este tío habrá dicho, coño han hecho un evento de boxeo en el Bernabéu. Habrá dicho, si estos lo han llenado como no lo vamos a hacer nosotros". Estas declaraciones reflejan la emoción y el orgullo del streamer ante la repercusión tan increíble que ha conseguido tener su evento. Y, desde luego, no es para menos, porque, una vez más, Ibai y compañía han hecho historia.

Mientras tanto, McGregor se prepara para su próximo desafío en el Bare Knuckle, que tendrá lugar el 12 de octubre en el Marbella Arena. El peleador ha señalado que España es el lugar perfecto para acoger eventos de tal magnitud, una elección que se ve respaldada por el éxito rotundo de La Velada del Año 4. Con este tipo de reconocimientos, queda claro que la influencia de Ibai Llanos y de La Velada del Año 4 es absolutamente internacional.