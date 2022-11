Ibai se pelea en Twitter contra su exmanager y Goorgo: "Ha sido muy desagradable"

¿Qué ha pasado con Ibai, Goorgo y Arnau Vidal? Es más, ¿quiénes son los actores de esta película? Pues se requiere un poco de contexto para explicar lo que lleva dando que hablar ya muchas horas en Twitter. Noche movidita la del miércoles al jueves en territorio esports y, por añadidura, el panorama streamer.

Todo empezó con una foto, ya borrada, de los jugadores herejes Maza y Star. El equipo (que tiene entre sus propietarios a TheGrefg) venció en la competición oficial de Valorant a KOI (liderado por Ibai), y a Maza se le ocurrió subir una foto en la que se veía a unas treinta personas haciendo una peineta bajo el lema "esta pa KOI". Fue el desencadenante de una tormenta.

Varios usuarios acusaron a los jugadores de pasarse con el trashtalk, y la cosa llegó a oídos de Arnau Vidal, uno de los fundadores de Team Heretics. "Maza y Star se han equivocado con los tweets, no hay más. Nuestro respeto por los jugadores de KOI es máximo y han hecho un gran papel", dijo el catalán, pero añadió una frase que echó leña al fuego: "Aun así hubiera estado bien ver esta sensibilidad durante estos meses con la cantidad de beef y faltas de respeto que nos hemos comido".

Ibai no pudo callarse y respondió "No pasa nada. Todos nos equivocamos. Pero no me hagas la del victimismo, por favor. Ha sido bastante desagradable, me lo ha dicho hasta gente de tu club". Palabras que tienen el doble peso de que estaban dirigidas a quien fue su manager hasta que Ibai decidió asociarse con Piqué. Vamos, que confi hay, tanta como para que el vasco sugiriera que "es una situación para pedir disculpas por privado o simplemente no decir nada y tu final del tweet era un poco raro".

La escalada de comentarios y respuestas subió un nuevo peldaño con la entrada de Goorgo, un especialista de las provocaciones, recordando que Ibai también tiene un historial. "Ha estado muy feo y por eso han borrado y se han disculpado. Te pido también disculpas yo. [...] Yo creo que victimismo es aprovechar dos comentarios de mierda de dos creadores de contenido para empujar la narrativa de siempre contra Heretics como club. Cuando tú (con el peso que tienes en KOI) has tenido comentarios feos hacia Heretics no he pensado que KOI dé asco".

Al final, el mejor resumen es el de Maza pidiendo disculpas a KOI: "Se me complicaron las cervezas (de la victoria), en mi cabeza era espectacular". Menos mal que iba "sin ninguna mala intención" que si no...