El Ibainéfico 2023 celebrará un torneo de fútbol entre influencers, en el que participarán Sofía Surferss y Lola Lolita

El Ibainéfico vuelve un año más con el objetivo de recaudar dinero para apoyar a una nueva causa solidaria, algo que ya se ha convertido en una costumbre dentro de la comunidad hispana, y que esta vez se celebrará del 1 al 3 de diciembre. Además, en esta ocasión colaborarán con el Instituto Guzmán, un hospital de neurorrehabilitación al que donarán el dinero que consigan recaudar este año y donde irán todos los presidentes durante el primer día del Ibainéfico, para celebrar allí el draft.

Porque, aunque la comunidad está acostumbrada a que este evento siempre ofrezca contenidos relacionados con los videojuegos, esta vez Ibai ha querido darle una vuelta a esta idea para que puedan participar más creadores. El motivo por el que ha decidido hacer esto es que, debido a que los otros años daban mucha importancia a juegos como el League Of Legends o el Valorant, había personas que no podían participar porque no sabían cómo jugar. Por este motivo, este año el Ibainéfico hará un torneo de fútbol 7, en el cual participarán tanto streamers como tiktokers e influencers, de forma que estarán grandes nombres como el de Sofía Surferss y Lola Lolita.

Además, Ibai ha explicado que estos partidos contarán con las mismas características de la Kings League y utilizarán los uniformes de ocho de los equipos de la liga. Por este motivo, los presidentes de este 2023 serán Perxitaa, Juan S. Guarnizo, DjMaRiiO, los hermanos Buyer, Adri Contreras, Spursito, Gerard Romero e Ibai, de los cuales los únicos que no jugarán serán el presidente de Aniquiladores FC y el de Jijantes FC.

Finalmente, Ibai ha explicado el motivo por el que TheGrefg no participará en el Ibainéfico de este 2023, porque, como él ya había participado en las ediciones anteriores, hay muchos que se han sorprendido por su falta. Pero, tal y como ha aclarado Ibai, su falta no se debe a que haya ningún problema entre ellos, sino que TheGrefg ya tenía otros compromisos y no podía estar de forma presencial para el Ibainéfico. Aun así, se espera que este evento solidario vuelva a tener tanto éxito como los anteriores, de forma que vuelvan a recaudar una gran cantidad de dinero para poder ayudar a otra buena causa.