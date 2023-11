IlloJuan, con problemas de salud después de los Latin Grammy: "Ya estoy bien, pero estoy un poco cansado"

Hace apenas unos meses que IlloJuan preocupó a todos sus seguidores al revelar que le habían ingresado en el hospital por un problema estomacal y, en esta ocasión, parece que su cuerpo ha vuelto a darle un buen susto. Este es el motivo por el que estos días ha estado algo ausente de los streams ya que, tal y como ha explicado, el domingo su cuerpo volvió a darle un aviso de que tenía que parar y empezar a cuidar mejor su cuerpo, ya que llevaba varios días comiendo mal y de forma excesiva.

Porque, aunque se le veía muy bien en la alfombra de los Latin Grammy, parece ser que este día fue el comienzo de una racha de varios días inflándose a comer en grandes cantidades y, en muchas ocasiones, no con platos especialmente ligeros. Y, aunque él mismo confiesa que sabía que tenía que frenar porque no quería volver a caer enfermo, al final no lo hizo hasta que su cuerpo le obligó a hacerlo, algo que ocurrió el domingo de madrugada.

Al igual que la otra vez, esto ha provocado que se pase la mitad del día en el lavabo, hasta el punto de que ha contado que ha ido unas 20 veces en un día y medio, algo realmente preocupante. Pero, por suerte, parece que esta vez ha podido recuperarse sin sufrir ninguna complicación, por lo que no ha tenido que ir de urgencias al hospital, algo que él mismo agradece, ya que confiesa que justo esta semana tenía demasiados compromisos laborales.

Por tanto, aunque los seguidores de IlloJuan se preocuparon por él, afortunadamente todo ha terminado bien para el malagueño, quien ha podido volver a los directos después de reposar y cuidarse durante unos días. Aun así, ahora le tocará seguir cuidándose para terminar de recuperarse del todo, ya que probablemente no quiera tener que volver al hospital, ni llevarse ningún susto como el de principios de verano.