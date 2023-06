¿Por qué han ingresado a IlloJuan en el hospital? El streamer explica cuál es su estado de salud

Después de que cerrara su último directo antes de lo esperado porque se encontraba mal, IlloJuan ha estado varios días desaparecido de las redes sociales, algo que ha preocupado mucho a su comunidad, quien sospechaba que su salud podía haber empeorado. Y, por lo que parece, esto es precisamente lo que le había pasado a IlloJuan, quien ha sorprendido al subir varios stories desde el hospital, donde revela que tuvieron que ingresarle porque su salud empeoró mucho después de que cerrara el directo.

Tal y como ha compartido a través de su Instagram, esa misma noche empezó a subirle mucho la fiebre y, aunque esta era muy alta, parece ser que la fiebre no fue la peor parte para él. Esto se debe a que la enfermedad también le afectó al estómago, algo que ha provocado que fuera tanto al baño que hubo un día en el que llegó a ir hasta "20 veces", algo que asegura que fue horrible. Por este motivo, finalmente decidió ir de urgencias al hospital, donde le confirmaron que tenía una gastroenteritis y que tenía algunos valores muy bajos, por lo que decidieron ingresarle para tenerlo en observación.

Aun así, IlloJuan ha preferido no avisar ante a su comunidad porque no cree que fuera nada grave, por lo que hasta que no se ha encontrado mejor no ha querido explicar por qué estaba tan desaparecido. Por tanto, parece que por suerte IlloJuan ya está empezando a recuperarse, ya que ha confirmado que ya no tiene fiebre y, aunque sigue yendo bastante al baño, le han dicho que pronto le darán el alta.

Por este motivo, ha querido tranquilizar a su comunidad, a quienes ha explicado que si todo sigue bien podrá ir a laVelada del Año 3, un evento al que ya ha confirmado en más de una ocasión que tiene muchas ganas de asistir. Por tanto, tocará cruzar los dedos y esperar que logre recuperarse del todo antes de este sábado, día en el que finalmente se llevará a cabo este evento tan esperado.