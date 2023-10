IlloJuan, sobre la toxicidad entre los streamers: "No esperaba que este mundillo estuviera tan contaminado"

Si hay algo que caracteriza a IlloJuan es la relación tan sana y natural que tiene con su comunidad, con quienes puede hablar con sinceridad sin que estos malentiendan lo que quería decir. Por ello, no es de extrañar que su visita al podcast de Club 113 también haya estado marcada por esta naturalidad, algo que le ha permitido hablar de temas peliagudos y sincerarse sobre la visión que tiene sobre Twitch sin ningún tipo de preocupación.

Porque, mientras hablaba con Nil Ojeda, Werlyb y Goorgo, han tratado temas como la toxicidad que existe entre los streamers fuera de las cámaras, algo que IlloJuan ha confesado que le sorprendió porque no "esperaba que este mundillo estuviera tan contaminado". Además, es una situación que no deja de empeorar, algo que nota cada vez que va a algún evento, donde solo escucha "cosas negativas" de otros streamers. Y, precisamente por ello, se alegra más de haberse mantenido con su círculo de amigos y de no deberle nada a nadie.

Por otro lado, también ha reflexionado sobre la situación en la que se encuentra Twitch actualmente, una plataforma que cree que no incentiva el crecimiento de los streamers pequeños, motivo por el que estos dependen mucho de que otro más grande decida darles voz. Esto es algo que ha hecho que se dé cuenta de que "en la vida todo son contactos", ya que sin este empujón es muy complicado llegar a crecer. Por ello, cree que, en su caso, conocer a Buyer fue lo que le empezó a abrir más puertas, ya que gracias a él pudo conocer a Spursito y después entrar a Playz.

Y, aunque tener contactos no es sinónimo de tener éxito, sí que es algo que "ayuda un montón", porque la exposición que le da hace que más personas le conozcan y hablen de él. Pero, al final, esto es algo que no se puede forzar, porque una amistad tiene que surgir, por lo que sabe que no es fácil en absoluto.