Tiene 22 años y un Instagram repleto de fotos en las que se puede ver su pasión por el deporte. Sin embargo, Juanma es más que un perfil de fotos sin camiseta: "me diferencia de mucha gente de este sector que soy real". Y más de 24.400 personas siguen esa realidad de sus competiciones, su día a día, sus consejos y sus entrenamientos.

Aunque en el mundo del deporte en Instagram nadie se libra de los haters, Juanma lo tiene muy claro: "No tienen el suficiente valor para prestarles atención. Simplemente los bloqueo y adiós”.

Pero ¿quién es este chico y de dónde sale? ¿Por qué merece la pena conocer un poco más a Juanma? ¡Sigue leyendo!

- Nombre: Juan Manuel Izquierdo López-Amado

- Fecha de nacimiento: 25/10/1996 (Escorpio).

- Seguidores: 24K en Instagram (@juanmaizquierdofit)

- Territorio: Deporte.

- ¿Cómo te definirías? Me considero una persona muy luchadora y apasionada. Soy alegre, extrovertido y muy sociable. Me gusta mucho la playa y también los días de "casa, manta y series..." pero es verdad que soy una persona que no para día a día... por eso valoro tanto esos días de descanso.

- La gente que te siga, ¿qué va a encontrar entre tu contenido? Puedes encontrar historias hablando sobre la suplementación, sobre entrenamientos, mi alimentación... mi día a día en general. A la vez que fotos y textos para inspirar y ayudar a las personas que me siguen a no rendirse nunca.

- En el deporte llevas tiempo pero ¿cómo empezaste a darle bombo por Instagram? Realmente el tema de las redes sociales empezó cuando realicé algún shooting y algunas campañas para una agencia de modelos con 18 años. Gracias a esas fotos y a mi pasión por el deporte que ya compartía por las redes empezó un poco todo. Después empecé en la competición, publicaba fotos de cómo era el antes, durante y después, gané algunas. Ahí fue cuando realmente empezó hasta el día de hoy.

Juanma Izquierdo en una competición | Juanma Izquierdo

- ¿Cuándo te diste cuenta que lo que hacías llamaba la atención de la gente? Me di cuenta cuando la gente que me seguía (que no era de mi alrededor), me pedía consejos, probaban los entrenos que yo explicaba, etc.

- ¿Qué crees que te diferencia del resto? Creo que algo bastante importante que me diferencia de mucha gente de este sector es que soy "real". No engaño ni recomiendo cosas que no me gustaría que me recomendaran. Voy a lo mío aunque esto no quiere decir que no me relacione con el resto.

También creo que soy de los pocos del sector que esta en constante reciclaje de aprendizajes. Me gusta estar al día de los nuevos estudios y nuevas técnicas tanto enfocadas al entrenamiento como en la dietética.

- ¿Te has encontrado muchos haters? En estos años han aparecido perfiles falsos que se dedicaban a criticar lo que hacía, intentar ponerme en ridículo comentando estupideces… Pero para mí esas personas no tienen el suficiente valor como para que sea necesario prestarles atención. Simplemente los bloqueo y adiós.

- Si tuvieras que dar a todos tus seguidores un consejo o una motivación para empezar (o no dejar) el deporte, ¿cuál darías? Les diría que no se rindiesen nunca, que jamás dejen de perseguir sus sueños porque la única manera de alcanzarlos es luchando por ellos. Que el camino por muy difícil que se ponga o por muy largo que parezca se puede llegar hasta el final. Que mientras estén luchando, ¡van ganando!

- Cuéntanos un objetivo que tengas. Mi objetivo es algún día (espero que pronto) poder llegar a competir en la competición llamada Mr. Olympia, (la más importante del mundo), y estoy seguro que con esfuerzo, ganas y paciencia lo conseguiré algún día.