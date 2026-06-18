Juli Savioli, ex de Gaspi, responde a las críticas tras la muerte de youtuber: "No entiendo cómo el dolor es juzgado"

Tras conocerse el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, en el que perdieron la vida Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y otras cinco personas, numerosas figuras del entorno digital compartieron mensajes de despedida. Entre ellas estuvo Juli Savioli, quien mantuvo una relación sentimental con el creador argentino y manifestó desde el primer momento su incredulidad y angustia ante la noticia.

Sin embargo, sus publicaciones no tardaron en generar reacciones negativas. Algunos usuarios cuestionaron la legitimidad de su dolor, analizaron su comportamiento en redes e incluso pusieron en duda el vínculo que ambos mantenían. Ante esa situación, la influencer publicó un extenso vídeo en TikTok para responder a quienes la habían señalado.

"Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona", expresó al inicio del mensaje, visiblemente afectada. Juli insistió en que las redes sociales ofrecen una visión muy limitada de la realidad de cada individuo. "Lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el dos por ciento de la vida de uno", afirmó.

Durante su reflexión, reconoció que su relación con Gaspi fue intensa y compleja, como muchas otras. "Obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas", señaló, aunque dejó claro que no pretendía exponer detalles íntimos. "Nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá te lo transforman en mierda", añadió.

Más allá de defenderse, la creadora aprovechó para lanzar un mensaje más amplio sobre la empatía y los vínculos humanos. "Abracen su vida, abrácense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano", reflexionó. También pidió dejar de vivir pendientes de la vida ajena y practicar una mayor conciencia sobre el impacto que tienen las palabras en momentos especialmente delicados.

Antes de despedirse, dedicó unas últimas palabras a quienes más sufren la pérdida: "Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos". El vídeo concluyó con un agradecimiento a quienes le han mostrado cariño estos días y una promesa de continuar creando contenido. Porque, en medio del duelo, Juli recordó algo que a menudo queda sepultado bajo el ruido digital: detrás de cada perfil hay personas atravesando experiencias que nunca llegan a verse del todo en una pantalla.