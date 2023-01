El jurado de los ESLAND despierta dudas entre los streamers: "No quiero tener nada que ver con esto"

Los ESLAND no dejan de protagonizar pequeñas polémicas por la forma en la que han sido organizados. Si hasta hace poco las redes discutían sobre el sistema de votación 100% popular, ahora son los streamers los que se han desahogado de lo lindo al expresar todas sus opiniones. La organización del evento confirmó a través de Twitter quiénes serían las cien personas que formarían el jurado profesional, con una lista de los creadores más vistos del streaming (50 españoles y 50 latinoamericanos). Al no hacer ningún tipo de consulta, muchos de los miembros del jurado se han enterado a la vez que el público de que formarían parte de él, y las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

Nexxuz y Vegetta son los que más han llamado la atención con sus declaraciones, ya que han sido muy contundentes en su rechazo a la plaza que les corresponde dentro del jurado profesional. TheGrefg ya ha explicado que no tienen ninguna obligación de votar, pero que, en el caso de que quieran hacerlo, su decisión valdrá lo mismo que la de 10.000 votantes ordinarios de la audiencia. Dado que la selección de los nominados finalistas ha generado tantísimas quejas, es normal que muchos de los miembros del jurado profesional se nieguen a implicarse en el conflicto, por las represalias que les podrían llegar por parte de los fandoms de los no-ganadores.

Con el panorama actual, parece que los Premios ESLAND serán, realmente, unos de los más democráticos de la historia, ya que lo más probable es que sea el público el que tenga en sus manos el poder para elegir al ganador de cada categoría. ¡Con tanto salseo como el que hemos tenido, las ganas de descubrir a los elegidos son cada vez mayores!