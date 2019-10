Flooxer Now

Justin Bieber ha lanzado una bomba a las redes sociales. Nadie sabe nada, pero todos entienden que es algo "muy especial". El ídolo adolescente ha dejado caer una enigmática frase en su perfil de Twitter, suficiente para avivar la incertidumbre de quien la lea. Y la leña no ha tardado nada en arder. Y no, no es otra boda. De hecho, esta noticia puede haber afectado mucho más a sus fans que la segunda celebración de su matrimonio.

Ha despertado la incertidumbre en las redes acerca de un posible quinto álbum, y no faltan razones para creerlo. Pocos días después de su segundo matrimonio con Hailey, compartía la noticia de una nueva canción: '10.000 hours'. Puro amor en una colaboración con Dan Smyers y Shay Mooney y con un vídeo idílico protagonizado por su mujer y las respectivas parejas de Dan y Shay. La vida de Justin, parece no poder ser más perfecta en estos momentos.

Justin sabe generar expectativas y enloquecer a sus fans. Desde que se dio a conocer hace más de una década, no ha parado de enamorar a sus seguidores y ahora la estrella adolescente parece volver al mundo musical de lleno, si es cierto lo que ha dado a entender en las redes.

En 2015 salía a la luz su último álbum, 'Purpose'. Comenzó su gira al año siguiente y sin embargo, no fue capaz de terminarla por motivos de salud mental, así que la canceló y desde entonces no ha lanzado novedades, más que colaboraciones con otros artistas, como Ed Sheeran o Ariana Grande. ¿Está ya preparado para volver a las andadas?

Pero Justin siempre lo ha petado. Desde su primer single debut 'One Time', de 2009, con el que se posicionó en los primeros puestos de las listas mundiales de éxitos. Esperamos que lo vuelva a hacer pronto. No te pierdas las reacciones de los fans.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

"Quémame el piti en la espalda" así empieza 'Septiembre' la estrambótica canción de Luna Ki

¿Te suenan? Hyemin repasa videoclips de K-pop grabados en el mismo lugar