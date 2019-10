Seguro que te pasa como a mi y todas las semanas estáis viendo videoclips nuevos o repasando los antiguos de tus cantantes favoritos de K-pop; y es que estos vídeos son muy entretenidos y encima están llenos de ritmo. Me encanta descubrir nueva música, ver la ropa, el maquillaje… todos esos detalles que están tan bien cuidados para cada canción y con los que siempre nos dejan con la boca abierta. Pero hay más cosas en las que fijarse que en la música o la estética que llevan nuestros cantantes favoritos, y eso son los escenarios y localizaciones.

Muchos grupos de K-pop famosos han grabado en los mismos lugares sus videoclips, y hay gente que no se da cuenta ya que algunas veces son escenas muy cortas. Pero es que estas localizaciones se han convertido en lugares muy turísticos en Corea del Sur dada la cantidad de videoclips que se han podido llegar a grabar en el mismo sitio. A los fans les encanta visitarlos y hacer cover dances, o incluso vestirse igual que sus idols y hacer sesiones de fotos allí. ¡Son tan ingeniosos, me encanta ver los resultados!

Entre estos lugares tan singulares y pintorescos hay túneles, gasolineras o incluso estadios, sitios que quizá no llamarían la atención si no llega a ser por nuestros artistas favoritos. Si eres muy fan de la música coreana estoy segura que ya sabes de que sitios te estoy hablando, porque los hemos visto en numerosos vídeos, pero si aún no lo sabes no te preocupes porque es la temática de esta semana en Hola K-pop. ¡Te van a impresionar!

Tras este vídeo estoy segura en que te vas a fijar mucho más en todo lo que pasa en un videoclip, que por mucho que sean sólo tres minutos da para descubrir muchas cosas y curiosidades como estas si miras bien. ¡No les quitéis el ojo y descubre más localizaciones compartidas!