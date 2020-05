Justin Bieber y Hailey (antes Baldwin) son una de las parejas más consolidadas del momento y no se cansan de enseñarle al mundo entero lo mucho que se quieren: Videoclips en los que aparecen juntos, como el de 'Stuck with U' con Ariana Grande; el documental donde Hailey como un apoyo fundamental cuando le diagnosticaron la enfermedad a Justin...

Ahora la pareja ha decidido dar un paso más y montar su propio show durante la cuarentena: 'The Biebers on watch'. De esta forma, y a través de Facebook, se muestran mucho más cercanos con sus seguidores en estos tiempos difíciles y nos dejan ser partícipes de su vida más cotidiana. Así hemos podido ver a Hailey y Justin hablando sobre la vida marital, cocinando pasta o disfrutando de una sesión de belleza.

La modelo le ha preparado un 'skin care' a su marido, que padece acné adulto mientras han ido charlando sobre la importancia de cuidar la piel. Hailey ha confesado que ella ha heredado buenos genes y tiene una buena piel, sin embargo, está concienciada sobre el mimo que debemos darle a esta. Además, ha añadido que desde que empezó a tomar anticonceptivos suele tener granitos siempre en la misma zona de la frente como si fuera un patrón.

Por el contrario, Justin se ha sincerado y ha hablado sobre cómo tener acné le ha condicionado su autoestima: "Siempre había pensado que, cuando empecé a tener acné hace un tiempo, aparecería si me estresaba mucho pero no que se quedaría. Ahora es quístico y no desaparecerá".

Esto es algo que le molesta y que ha hecho que empiece a utilizar de forma más frecuente gorras para taparse: "Probablemente lo empeora pero, quiero decir, ¿a quién le gusta el acné? Es lo peor".

El cantante ha señalado que los filtros de Instagram tampoco ayudan a que se sienta mejor con su piel, ya que parece que todo el mundo tiene mejor cutis que él porque parece que esa es la realidad: "Es lo peor para la confianza en ti mismo especialmente por todos estos filtros en Instagram, ya sabes, la gente se ve perfecta con su piel y sientes que es la realidad. Pero en realidad, mucha gente probablemente tiene mala piel".