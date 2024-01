Kai Cenat destruye su setup después de perder 30.000 dólares en una competición amistosa de Call Of Duty y Fortnite

Hay streamers que siempre lo dan todo para generar entretenimiento y situaciones de humor en sus directos, algo que por lo general suele funcionarles bastante bien pero que, en otras ocasiones, pueden terminar jugándoles en su contra. Y, posiblemente, esta ha sido una de esas veces para Kai Cenat, quien estaba teniendo una competición amistosa con su compañero Agent 00 para ver quién era el mejor jugador del grupo. Pero, como competir por competir no les parecía lo suficiente emocionante, habían decidido apostarse su habitación de streaming, de forma que el ganador iba a poder utilizar la del otro durante toda una semana.

Esta era una apuesta que ya había conseguido sumarle emoción al enfrentamiento, pero, por lo que parece, a Kai Cenat no le parecía suficiente, motivo por el que ha terminado aumentando la apuesta y añadiendo 30.000 dólares para el ganador. Esto es algo que ha sorprendido a Agent 00, pero que no ha dudado en aceptar. Tras esto, ambos streamers se han enfrentado en un 1vs1 en el Call Of Duty y el Fortnite, donde finalmente ha terminado ganando Agent 00, algo que, como era de imaginar, no le ha sentado nada bien a Kai Cenat.

Pero, aunque la mayoría sabía que no se iba a alegrar por su derrota, nadie se esperaba la reacción que ha tenido el streamer frente a esta situación, ya que ha tirado su silla hacia atrás muy enfadado y, repente, ha saltado sobre su escritorio. En ese momento, se ha cortado la señal de su cámara, pero se ha llegado a ver y escuchar cómo el streamer ha saltado una segunda vez con rabia sobre este mueble.

Frente a esta situación, Agent 00 ha querido ir a ver en primera persona cómo había quedado la habitación y el setup de Kai Cenat, algo que ha retransmitido en su propio stream. Y, como era de esperar, la habitación ha quedado bastante destrozada, pero parece que por suerte no se han roto casi nada, ya que el streamer solo destaca que posiblemente tendrá que comprarse un nuevo trípode.

Sin duda, subir tanto la apuesta no le ha acabado de salir bien a Kai Cenat, ya que no le ha sentado nada bien perder, algo que se ha podido ver claramente en su reacción frente a esta derrota.