Kick rompe su récord de registros después de las conflictivas normas de Twitch

Ante el momento de debilidad que Twitch ha vivido estos días, Kick no ha dudado en poner sus mejores cartas sobre la mesa para empezar a ganarle posiciones a la plataforma enemiga, y conseguir un mayor apoyo por parte de la comunidad. Y, pese a que Twitch no ha tardado en retractarse de las medidas conflictivas que ha anunciado estos días, parece que Kick ha conseguido avanzar hacia su objetivo, ya que este mismo miércoles ha conseguido batir su propio récord. Según ha anunciado en su perfil oficial de Twitter, la plataforma ha logrado duplicar su récord de registros en 24 horas "con más de seis millones de usuarios" y, ante esta buena noticia para Kick, no han dudado en lanzarle una pullita a Twitch, a quien han mandado saludos.

Pero, sin duda, si hay alguien que ha logrado darles el empujón que les faltaba ese ha sido Mr. Beast, quien se sorprendió tanto por los cambios de Twitch que aseguró le dieron ganas de stremear en la plataforma enemiga, aun no siendo streamer. Por este motivo, Kick ha querido agradecerle el impulso que les ha dado con este mensaje.

Aun así, el mérito de esta oleada de registros no solo ha dependido de Twitch y Mr.Beast, sino que Kick también aprovechó un comunicado para lanzar un gancho que atrajera a los usuarios. Debido a que Twitch había impuesto un pago para todos aquellos que quisieran romper su contrato de afiliado o partner, Kick les aseguró que si alguien quería trasladarse a su plataforma, ellos se encargarían de cubrir "la tarifa de 25$".

Y, no contentos con esto, parece que esta nueva plataforma de streaming ha querido ir con todo para aprovechar la gran posibilidad que se les ha presentado. Por este motivo, también han anunciado que empezarán a pagar 16$ por hora a los streamers de Kick, además de que el 95% de las ganancias por las suscripciones irán para los propios talentos de la plataforma. Sin duda, esto es algo que ha sorprendido a todos los usuarios y que ha atraído a muchas personas a su plataforma, ya que tal y como algunos usuarios han señalado, esto podría cambiar totalmente el juego. Sin duda, parece que Kick no se está andando con tonterías y tiene muy claro su objetivo: quitarle a Twitch la cima que lleva coronando desde hace ya bastantes años.