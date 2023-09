KOI sigue en la cuerda floja: Yuste asegura que sus creadores de contenido llevan meses sin cobrar

La situación económica de KOI continúa estando en la cuerda floja en estos momentos. Hace apenas una semana que se reveló que Infinite Reality había estado acumulando una gran cantidad de deudas importantes, las cuales dejaron entre la espada y la pared al club, motivo por el que podrían haber perdido su plaza en la LEC si Ibai no hubiera intervenido. Pero, aunque el vasco haya conseguido mantener a KOI a flote al invertir casi tres millones de euros de su bolsillo, los problemas económicos que están atravesando por culpa de estas deudas continúan poniendo piedras en el camino de todos los que forman parte de él.

Esto es algo sobre lo que Yuste ha hablado durante uno de sus streams, donde ha asegurado que los creadores de contenido de KOI llevan ya varios meses sin cobrar. Y, como era de esperar, esto es algo que les pone en una situación especialmente delicada, porque, aunque ellos no cobren, siguen teniendo que enviar lasfacturas y pagar el IVA que les corresponde por cada una de ellas. Por ello, no le extrañaría que muchos de ellos estén deseando hablar sobre ello y sobre lo mal que se encuentran económicamente, algo que cree que no hacen por miedo a que esto pueda tener consecuencias negativashacia ellos por parte del club.

Además, esta no es la primera vez que Yuste ha asegurado que la situación actual de KOI es muy complicada, porque hace apenas unas semanas que aseguró que el malestar hacia Infinite Reality es bastante general. Porque, por culpa de todos los problemas económicos que ha generado, "los de arriba no están dejando trabajar a nadie", por lo que las quejas llegan tanto por KOI España como por KOI Berlín.

Por tanto, habrá que ver si pronto consiguen solucionar la situación tan complicada que está atravesando el club, la cual parece que está afectando a cada uno de los trabajadores, jugadores y creadores de contenido que forman parte de KOI.