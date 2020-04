Nadie quería luchar contra lo que ha acabado convirtiendo el fenómeno del finde. La Bang Bang Con ha sido un exitazo de audiencia en YouTube, donde BTS ha retransmitido conciertos emblemáticos, y tiene pinta de que en el mundo del K-pop todavía hay mucho que decir en lo que resta de mes.

Mañana mismo vuelve GOT7, la boy band que el año pasado visitó España y que regresa con un miniálbum: ‘DYE’. A principios de mes nos dejaron un adelanto en forma de trailer, que mezcla imágenes reales con animación muy currada.

El día 20 también es el elegido por BVNDIT para hacer un pre-lanzamiento de ‘Children’, el nuevo single del que apenas se sabe nada hasta ahora.

El martes 21 llegará el primer trabajo oficial de H&D, el dúo formado por Lee Han Gyul y Nam Dohyun y que salieron de la boy band X1. Se llama ‘Soulmate’, e incluye los temas ‘Soul’ y ‘Good night’. Llama la atención la soltura de Dohyun, que solo tiene 15 años y ya se mueve como una superestrella.

El día 22 marcará el regreso de APRIL con su mini álbum ‘Da Capo’, y un día después tenemos un estreno de los buenos: Solar, de MAMAMOO, debuta en solitario con ‘Spit it out’. Uñas a lo Rosalía y unas castañuelas sonando en el trailer hacen que nos preguntemos cómo va a ser este esperadísimo trabajo.

No menos interesante será el lunes 27 de abril: Chungha va a hacer un pre-lanzamiento, Oh My Girl sacará el mini álbum ‘NONSTOP’ y NOIR se marca otro comeback con ‘UP IN THE SKY’

Un día después GWSN vuelve con ‘The Keys’ y el 29 NCT Dream mostrará por primera vez ‘Reload’. En definitiva, un aluvión de música coreana para que los aficionados se pongan al día con todo lo que viene.