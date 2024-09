Kun Agüero VS. Ibai: un debate sobre las irregularidades en la Kings League

El fútbol y las polémicas van de la mano de forma histórica, y una liga basada en las personalidades de los influencers que presiden los equipos no iba a ser menos. La Kings League presume de tener sus polémicas recurrentes como modo de vida, y el último en subirse a una ha sido el Kun Agüero, antiguo futbolista del Atlético de Madrid. El antiguo colchonero sigue viviendo esos colores, como demuestra su estreno con derrota esta temporada seguido de declaraciones quejándose de la organización. Un clásico de los indios:

“Es una cosa de locos. Terminan consiguiendo lo que ellos quieren. La Kings League es la gente de Kosmos y representan a Ibai. Kosmos representa también a Jijantes. Yo puse investigación a Porcinos. Algo está pasando. Si yo me gasto esa plata me quedo sin salario, porque el salario tiene un límite. Es probable que se hayan gastado 25.000 euros. No van a venir dos jugadores de Brasil por 1.000 euros. No me lo creo.”, señalaba el Kun.

Estas han sido algunas de las cosas mencionadas por el otrora delantero profesional y actual streamer. Y es que el sistema de límite salarial parece haberle afectado, porque las cuentas no le salen. El Porcinos de Ibai fichó a dos jugadores, incluyendo uno que había interesado al Kunisports del Kun. Sin embargo, el montante exigido para unos pocos partidos, ni siquiera la temporada entera, excedía el límite. Viendo que el Porcinos ha podido, el Kun ha procedido a pedir una investigación para aclarar lo sucedido.

Por otro lado, el Kun Agüero también pide eliminar el límite salarial para acabar con estos problemas y que todos los equipos sean más competitivos. De eliminarse, ¿veríamos en la Kings League y en la Queens League cifras tan locas como las que se manejan en el fútbol profesional clásico? Estas son preguntas que, de responderse, tendrá que ser en otro momento. Por ahora, en el aire queda la investigación que ha pedido el Kun sobre el equipo de Ibai.