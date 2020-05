El coronavirus ha llegado para quedarse. Una de las primeras medidas que se han tomado para intentar frenar los contagios ha sido suspender las clases, lo que ha supuesto que los estudiantes tengan que terminar el curso escolar desde casa. Entre muchas de las cosas que este virus nos impide hacer se encuentran los grandes eventos como conciertos, bodas o graduaciones.

Los estudiantes de último año de secundaria y bachiller están siendo uno de los grandes afectados por los 'daños colaterales' de esta enfermedad y es que después de pasarse tantos años estudiando, no van a poder celebrar una graduación en condiciones. También pasa con los universitarios que se encuentran cursando el último año de la carrera.

Por este preciso motivo, el jugador de baloncesto LeBron James ha decidido organizar una graduación online para homenajear a todos los estudiantes estadounidenses que terminan este año 2020 el instituto. A través de su fundación, LeBron James Family, el pívot de Los Angeles Lakers ha puesto en marcha ‘Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020’. Un evento para demostrar que todo esfuerzo y sacrificio merece la pena.

Este evento tendrá lugar el próximo 16 de mayo y se retransmitirá a través de todas las plataformas digitales y canales de televisión de Estados Unidos, así como en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

'Graduate Together' contará con una super fiesta cuyas actuaciones correrán a cargo de artistas como Bad Bunny, Ben Platt, Jonas Brothers o Pharrell Williams entre otros. También estará presente la estrella de TikTok Charli D'Amelio, así como su hermana Dixie.

Además de estas actuaciones, el evento tendrá discursos de apertura y la creación de un anuario virtual de la promoción del 2020 por parte del artista JR, entre otras acciones. En definitiva, una fiesta para que padres, profesores, educadores y alumnos disfruten.