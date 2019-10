Los tiempos de la perfección han pasado de moda, por suerte para todos. Y Lizzo, aunque lleva siendo rapera y manteniendo una legión de fans desde 2013, ha sido ahora cuando ha dado el salto a la fama internacional gracias a su talento y sus mensajes reivindicativos.

Porque no lo ha tenido nada fácil. Hace años lo pasó francamente mal por la situación familiar que tenía y eso le llevó a momentos bajos en su juventud. Tenía que ducharse en un gimnasio porque era gratis, y pidió ayuda a algún conocido para poder dormir en el suelo de su casa porque no tenía cobijo. Y de todas estas situaciones de aprende, ¡y mucho!

Por eso ahora Lizzo no se deja pisar por nadie, y se quiere a sí misma más que a nadie aunque tenga sobrepeso, ¡y posa en bañador en sus redes sociales mientras se autoproclama fat bitch ante sus seguidores!

Y no solo eso, sino que si tiene que mover el culo como Dios la trajo al mundo, tampoco tiene ningún complejo, ¡flipa!

La verdad es que esta chica es lo p*** más, ¡y si no que se lo digan a Obama, que ha admitido que ha pasado todo el verano escuchando sus temas! Ella misma no descarta ocupar el puesto del que fue presidente de EEUU, ya que en su tema Like a Girl, dice: ‘Me levanté sintiendo que debía postularme a presidente’, ¡mira!

El fenómeno Lizzo no ha hecho más que comenzar, ¡seguro que mueve masas en todos los rincones del mundo!