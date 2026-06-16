Lluvia de críticas a Mujer de Buena Pasta por hacer un chocolate Dubái en homenaje a Oliver Tree

El fallecimiento del cantante Oliver Tree y del creador de contenido Gaspi en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro ha provocado una profunda conmoción en internet. Miles de usuarios, artistas e influencers han compartido mensajes de despedida y homenaje. En medio de ese clima de tristeza, una publicación concreta ha generado una reacción muy distinta.

La protagonista ha sido Carolina Monclús, más conocida en redes como Mujer de Buena Pasta. La creadora española, que acumula millones de seguidores gracias a sus vídeos de humor, estilo de vida y escenas cotidianas junto a su padre, publicó un vídeo que comenzaba abordando la muerte de Oliver Tree.

Sin embargo, a medida que avanzaba la grabación, el contenido cambiaba de rumbo. Lo que muchos espectadores interpretaron inicialmente como un homenaje o una reflexión sobre la tragedia terminó convirtiéndose en la preparación de un chocolate Dubái, una de las recetas virales del momento en TikTok.

La reacción no tardó en llegar. Numerosos usuarios criticaron el tono del vídeo y consideraron inapropiado utilizar una noticia relacionada con una tragedia para captar la atención y derivar después hacia un contenido gastronómico. Entre los comentarios más repetidos aparecieron términos como "oportunismo", "falta de empatía" o "frivolidad". Algunos mensajes fueron todavía más duros, con insultos y descalificaciones personales dirigidas a la influencer.

También hubo quienes salieron en su defensa. Parte de su comunidad recordó que el estilo de Mujer de Buena Pasta siempre ha estado marcado por cambios bruscos de tono, un humor particular y una narrativa caótica que forma parte de su identidad como creadora. Para estos seguidores, el vídeo no respondía a una intención maliciosa, sino a una manera de comunicar que no todos interpretaron del mismo modo.

Por el momento, Carolina Monclús no ha respondido públicamente a la controversia. Mientras tanto, el episodio vuelve a evidenciar la velocidad con la que las redes sociales transforman cualquier publicación en un juicio colectivo, especialmente cuando se cruza la frontera entre el entretenimiento y el duelo compartido.