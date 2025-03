Lola Lolita comparte nuevos detalles sobre su ruptura con Ibelky: "Quiero que él esté feliz"

El pasado mes de diciembre,Lola Lolita e Isaac Belk anunciaban públicamente su separación tras varios años de relación. La noticia sorprendió a sus seguidores y dio pie a múltiples especulaciones sobre las razones que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios y teorías que han mantenido la ruptura en el centro de la conversación digital.

Ahora, Lola Lolita ha decidido pronunciarse al respecto en un vídeo que, posteriormente, borró de su cuenta de TikTok. "A mí me encanta cotillear, soy una maruja y no me escondo, pero no me gusta que se me atribuyan responsabilidades o culpabilidades que no me corresponden", explicaba. Además, lanzaba una petición clara a sus seguidores: "Por favor, dejad de mencionarme en los vídeos de Isaac. Así de claro".

La influencer no dudó en hablar sobre el impacto emocional que la ruptura tuvo en su vida. "Ha sido horrible, lo he pasado muy mal. Llevo mucho tiempo pasándolo muy mal y ahora que estoy mejor y tengo paz, no me atribuyáis cosas que no me corresponden", confesaba, dejando claro que no iba a dar más explicaciones sobre lo sucedido por tratarse de su vida privada. "No voy a permitir que nadie se meta conmigo. Ya sé que él no va a salir ni a defenderme ni a dar explicaciones porque no quiere decir nada que tenga relación conmigo", afirmó con determinación.

La gran revelación llegó cuando Lola Lolita dejó entrever el posible motivo de la ruptura. "Si una persona no está bien consigo misma ni con su cabeza, no puede estar bien con la persona con la que comparta vida. Y antes de que hundan las dos personas, hay que separarse y sanar individualmente. No tengo culpa de nada. Lo único que quiero es que él sea feliz y esté bien", concluyó, cerrando así el capítulo de su relación con Isaac Belk.