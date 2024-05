Lola Lolita y su drama montando a caballo: "Pensé que me iba para el suelo"

No hay semana en la que Lola Lolita no nos regale algún momento icónico. Y es que la influencer, una de las más grandes de nuestro país, nunca deja indiferente a nadie. En esta ocasión, la tiktoker ha protagonizado, junto a un caballo, uno de los vídeos más divertidos de la semana. Resulta que Lola Lolita nunca había montado antes en uno y su reacción, desde luego, no tiene precio.

La influencer ya avisa desde el caption de su publicación en TikTok: "No he montado nunca (en caballo) y pasé miedo porque sentía que me iba para el suelo". Este miedo del que habla, desde luego, es más que palpable en el vídeo: en él, vemos a la influencer montar en un precioso caballo mientras se deja la voz al grito de "mamá". Un momento 100% made in Lola Lolita que, sin lugar a dudas, ha encantado a sus fans, tal y como podemos comprobar en los comentarios del vídeo. "Escenas eliminadas de Pasión de Gavilanes", "Para todo grita mamá JAJAJA", "Porque el caballo es bueno, que si no te ibas al suelo" o "Esta chica es mi espíritu animal", son solo algunas de las cosas más repetidas por sus seguidores.

Así pues, este vídeo con el caballo pasa a formar parte de ese particular Hall of Fame de momentos de Lola Lolita gritando y haciendo drama (en el mejor sentido del término). Nunca nos cansaremos de ver a la influencer protagonizar este tipo de escenas. Cuando hay carisma, poco más se necesita para satisfacer a los fans. Y a estas alturas de la película, nadie puede dudar de que Lola Lolita tiene carisma para dar y tomar. Por algo, señoras y señores, está donde está.