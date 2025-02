Lola Lolita y la historia del pedo inesperado que se ha hecho viral tras su paso por La Pija y La Quinqui

Lola Lolita ha vuelto a convertirse en el centro de atención en redes sociales tras su última aparición en el podcast La Pija y La Quinqui. La influencer compartió una gaseosa anécdota sobre un momento embarazoso que vivió con Ibelky, con quien parece que ha vuelto, lo que desató las risas de los oyentes y se volvió viral en cuestión de horas.

Durante la conversación con Carlos Peguer y Mariang, Lola Lolita confesó un episodio que, según sus propias palabras, no sabía por qué estaba contando. Entre risas, explicó que sus pedos suelen ser silenciosos, algo que considera un privilegio. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, en una ocasión dentro del coche con Isaac, se rompió la norma no escrita de la discreción.

"Pensé que como mis pedos son silenciosos no se iba a enterar. No sé qué pasó, pero al final sí que sonó. Fue un pedo agudo", relató, provocando la carcajada de los presentadores. En un intento de salir del apuro, la influencer trató de desviar la atención fingiendo sorpresa: "¿Eso ha sido un pedo?". Sin embargo, su reacción no hizo más que aumentar la comicidad del momento.

El vídeo con la confesión se ha viralizado rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde los seguidores de Lola Lolita han comentado con humor su espontaneidad y naturalidad. Muchos han celebrado su capacidad de reírse de sí misma y compartir momentos cotidianos con su audiencia sin filtros.

Este tipo de anécdotas refuerzan la cercanía de la influencer con sus seguidores, que, como siempre, valoran su autenticidad. Así, una vez más, Lola Lolita ha logrado convertir un momento embarazoso en una hilarante y viral historia.