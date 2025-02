Marta Díaz sale a explicar el por qué de su suspenso en el teórico del carné de conducir

Sacarse el carné de conducir es un reto al que se enfrentan miles de personas cada año, y no todos logran superarlo a la primera. Marta Díaz, una de las influencers más populares de España, ha vivido esta experiencia en primera persona y no ha dudado en compartir su reacción con sus seguidores tras conocer su resultado: "¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Cuatro fallos!".

La influencer, de 24 años, ha estado documentando su proceso de preparación para el examen teórico en redes sociales, mostrando cómo estudiaba con libros y haciendo tests de la DGT. Sin embargo, su primer intento no ha sido exitoso y, con humor, terminó su vídeo con un resignado "No apto. ¡De locos!".

Tras la noticia, comenzaron a circular rumores en redes sociales que afirmaban que la influencer llevaba más de dos años preparando el teórico sin éxito. Ante esto, Marta ha salido al paso y ha desmentido estas afirmaciones, explicando que esta ha sido "la primera vez en mi vida" que se presentaba al examen y que no fue hasta noviembre de 2024 cuando empezó a tomarse en serio la preparación.

Además, ha señalado que su reciente lesión de rodilla influyó en el proceso: "No iba a estar con una pierna mal y haciendo los test. Estaba a otra cosa", explicó, justificando así el tiempo que ha tardado en examinarse.

A pesar de la decepción inicial, la influencer se ha tomado el resultado con deportividad y ha dejado claro que seguirá intentándolo hasta conseguir su objetivo. Sus seguidores han mostrado su apoyo y muchos han compartido sus propias experiencias con el examen teórico, recordándole que es habitual necesitar más de un intento para aprobarlo.