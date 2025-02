Agustín51 desata la polémica con su defensa de Donald Trump y sus críticas al Gobierno español

Agustín51, uno de los streamers más conocidos del panorama hispanohablante, se ha convertido una vez más en el foco de la polémica tras unas declaraciones sobre política en uno de sus recientes directos. El creador de contenido sorprendió a su audiencia con una defensa de Donald Trump y una dura crítica a la gestión del Gobierno en España, lo que ha desatado un aluvión de reacciones en redes sociales.

"A mí me parece muy triste que Donald Trump esté tan criminalizado", afirmó el streamer, asegurando que en Europa se tiene una visión equivocada del expresidente estadounidense. "En Europa estamos tan atrasados que creen que Trump es lo más cercano a la Tercera Guerra Mundial, cuando es al contrario. Lo han intentado matar. Que gobierne Trump en EE.UU. ayuda a que el mundo sea más equilibrado", explicó.

Pero sus palabras no se quedaron ahí. Agustín51 también aprovechó para lanzar duras críticas a la política española, especialmente en lo que respecta al sistema de pensiones y a la gestión del país. "Me importa más la pensión que vaya a cobrar mi padre, que lleva 35 años siendo autónomo en España, y que tiene pinta de que no va a cobrar su pensión porque está gobernando un hijo de puta", afirmó sin filtros.

El streamer defendió que los gobiernos deberían priorizar a su propio pueblo antes de ofrecer ayudas externas. "Cada país tiene que tener un líder que valore al pueblo de ese país o que lo priorice, al menos, y que luego ya ayude en todo lo demás", sentenció.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a sus palabras, dividiéndose entre quienes aplauden su franqueza y quienes consideran sus declaraciones desafortunadas, siendo este último grupo el más nutrido. No es la primera vez que Agustín51 genera controversia con sus opiniones, pero esta vez su defensa de Trump y sus críticas al Gobierno han avivado un debate que parece lejos de apagarse.