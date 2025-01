¿Lola Lolita quiere volver con Ibelky? Un comentario de la influencer desata esta teoría

El inicio de 2025 ya tiene su primer gran salseo y Lola Lolita está en el centro de todas las miradas. La popular influencer ha desatado un aluvión de comentarios tras dejar un mensaje en TikTok que muchos interpretan como una indirecta muy directa a Ibelky, su expareja.

Todo comenzó cuando Ibelky subió una foto a su cuenta de TikTok con la frase: "No nos metimos debajo de ninguna mesa, dios decidirá este año". Ante esta publicación, la reacción de Lola Lolita no se hizo esperar. La influencer comentó: "Yo pido que vuelvan con las ex jajajajajaajaja", un mensaje que no ha pasado desapercibido y que ha generado miles de reacciones.

La interacción ha resultado especialmente intrigante, dado que Lola Lolita lleva semanas en el punto de mira por rumores que la relacionan sentimentalmente con el piloto Alonso López. Aunque no se han confirmado estas especulaciones, las constantes interacciones entre ambos en redes sociales y los testimonios de seguidores que aseguran haberlos visto juntos alimentan la narrativa de un posible nuevo romance.

Sin embargo, el comentario de la tiktoker parece sugerir que los sentimientos hacia Ibelky no han quedado del todo atrás, o, al menos, eso es lo que han interpretado sus seguidores. Desde que ambos confirmaran su ruptura el mes pasado, Lola Lolita ha dado señales de nostalgia que muchos de sus fans se han tomado como un deseo de reconciliación.

A pesar de todo, la influencer sigue siendo una maestra del misterio. Su historial y la manera en la que maneja las especulaciones han dejado claro que, mientras no haya confirmaciones oficiales, cualquier teoría sobre su vida personal debe tomarse con cautela.

Con este comentario, Lola Lolita ha puesto TikTok patas arriba y ha desatado un nuevo capítulo en la intriga sobre su vida amorosa. Ahora, sus seguidores esperan atentos para ver si este intercambio en TikTok es solo una broma o el preludio de un nuevo giro en su historia con Ibelky.