Lola Lolita lamenta la pérdida de su gatito de seis días: "Estoy muy mal, no me lo esperaba"

El pasado fin de semana, Lola Lolita estuvo disfrutando de un evento exitoso y lleno de diversión, el Lola Lolita Land, sin imaginar que días después estaría enfrentando un episodio tan desgarrador. La influencer atraviesa ahora un momento de gran tristeza tras la reciente muerte de su gatito de seis días, un hecho que ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales. La creadora de contenido no pudo contener las lágrimas al relatar la desafortunada pérdida de Bibi.

Lola Lolita decidió acoger a Bibi una semana antes, conmovida por el abandono del pequeño. Aunque tenía experiencia cuidando gatitos, nunca había cuidado a uno tan joven, todavía con el cordón umbilical. Con optimismo, esperaba que Bibi superara las dificultades iniciales y disfrutara del verano junto a ella. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando, tras dejarlo al cuidado de su veterinaria, recibió la devastadora noticia de su fallecimiento.

"Esta mañana he tenido un disgusto muy fuerte", comenzó explicando a sus seguidores. "Anoche se lo llevé a mi veterinaria para que estos dos días que iba a estar fuera de casa estuviese muy bien cuidado y atendido. Esta mañana me ha dicho que se ha muerto", explicó entre lágrimas, mientras narraba cómo el disgusto la había llevado, incluso, a sangrar por la nariz.

La influencer, como es lógico, se mostró visiblemente afectada, compartiendo su dolor y sentimiento de culpa con sus seguidores. "Estoy muy mal, no me lo esperaba. Quería desahogarme para sentirme un poco mejor porque me siento superculpable. Nunca me había pasado", confesó sin poder contener el llanto. A pesar del dolor, decidió abrirse mostrando fotos de Bibi y recordando su corta pero significativa presencia en su vida.

En una de las stories, Lola Lolita compartió la última imagen de Bibi, acostado en su pecho sobre una manta, despidiéndose con un emotivo mensaje: "Te quiero con todo mi corazón y solo espero que descanses muy feliz y en paz. Te amo". Desde aquí, aprovechamos para mandar a Lola un fuerte abrazo.