Lola Lolita no entiende por qué Ibai no invitó a Ibelky a boxear en La Velada: "No le hicieron caso"

Queda poco más de un mes para que arranque La Velada del Año 4, uno de los eventos más esperados del año por toda la comunidad hispana de internet. A estas alturas, los competidores ya están entrando en la recta final y, como se suele decir, el pescado está ya vendido. Aún así, y a pesar de que han pasado meses desde su anuncio, muchos siguen quejándose de los creadores de contenido que han sido invitados para subirse al ring.

Inesperadamente, una de estas personas que no se han mostrado conformes es Lola Lolita. La mayor tiktoker de nuestro país cree que Ibelky, su pareja, sería una gran opción para combatir en La Velada del Año 4. "Isaac quería pegarse en La Velada, pero no le hicieron caso, no sé por qué. Encima es un tío súper responsable, que se toma todo a rajatabla, no como otras personas. Es muy disciplinado y daría un buen show", argumentó Lola Lolita, aprovechando, de paso, para lanzar una pullita a alguien.

Además, Ibelky ya tiene experiencia con los deportes de contacto, ya que, hace unos meses, participó en otra velada organizada por Famma League. En ella se enfrentó a Sieteex en la modalidad de MMA. Ibelky, finalmente, se alzó con la victoria, mostrando un desempeño más que decente. Quizás ese puede ser uno de los motivos por los que Ibai no ha querido contar con él: por lo general —exceptuando el combate de Viruzz vs Shelao— La Velada del Año busca organizar combates entre gente totalmente amateur.

Estamos seguros de que, tal y como asegura Lola Lolita, Ibelky haría un gran papel en La Velada del Año 4. Sin embargo, parece que Ibai y su equipo, más centrados en llevar a youtubers y streamers, no contemplan esta posibilidad de cara a un futuro cercano. Veremos, aún así, qué ocurre el próximo año.