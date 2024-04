Lola Lolita y Marina Rivers se ofrecen a pelear en La Velada si se cae el combate 2vs2

El combate 2vs2 de La Velada del Año 4 parece cada día peligrar más. Al beef entre Zeling y Alana, le tenemos que sumar la mala relación existente entre las componentes del team mexicano y los problemas para llegar a un consenso con el peso de las participantes. Y en caso de que este combate se caiga surge una duda: ¿Cómo se las va a apañar Ibai para ofrecer otra pelea a la altura?

Pues bien, ahora han surgido dos púgiles que, en caso de que el combate 2vs2 no se celebre, podrían dar la vuelta a la situación. Estamos hablando, por supuesto, de Lola Lolita y de Marina Rivers, quienes se han ofrecido en un divertido TikTok a sustituir a Zeling, Nissaxter, Alana y Amablitz.

En el hipotético caso de que esto se llegase a hacer realidad, Ibai ya contaría con la experiencia de Marina Rivers, quien participó en La Velada del Año 3, consiguiendo una victoria contra Samy Rivers en un combate muy polémico. Además, sin duda, Lola Lolita sería una incorporación de lujo.

Un combate entre ambas influencers, dos de las que más seguidores atesoran en nuestro país, sería indudablemente increíble. Y en caso de que no se peleen en esta edición de La Velada, no sería mala idea que Ibai se lo apunte de cara al año que viene. El combate que no sabíamos que necesitábamos.