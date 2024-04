Más obstáculos en La Velada: Zeling tiene problemas con el peso y Alana advierte a Amablitz

Lo más seguro es que cuando Ibai y su equipo pensaron en enfrentar a Nissaxter y Zeling contra Alana y Amablitz en ningún momento pensaron que el camino hasta La Velada del Año 4 estaría tan lleno de obstáculos. Y es que no hay día que pase en el que a alguna de las competidoras le surja un problema nuevo. En este caso, de hecho, son dos problemas totalmente diferentes.

Por un lado, Zeling ha hablado sobre lo que le supondría bajar a 60 kilos, la cifra acordada. La española ha asegurado que su médico la ha advertido de lo peligroso de esto, ya que podría poner en riesgo su salud y, evidentemente, llegaría débil al combate. La streamer insiste en que su peso ideal para llegar en excelentes condiciones al combate es de 63 kilos.

Aquí no acaba la cosa, porque parece que, en el otro bando, el barco de Alana y Amablitz hace aguas por todas partes. A raíz de la llamada con Ibai a la que Ama no fue invitada, la relación entre ambas compañeras se ha deteriorado, tanto que, incluso, Alana asegura que Amabtliz no responde sus mensajes. Y ahora Alana se muestra tajante con la situación: "Ahora solo quedan dos opciones: o nos ponemos de acuerdo y nos arreglamos o que se chingue todo y cada quien a lo suyo".

Desde luego, el combate 2 vs 2 de La Velada del Año 4 parece estar maldito. Cada día surge un nuevo inconveniente que pone todo patas arriba. Tanto es así que entre el público crece cada vez más la sensación de que, finalmente, no llegará a realizarse o que, al menos, se realizará de otra manera. Lo que está claro es que es urgente que las combatientes lleguen, de una vez por todas, a un consenso.