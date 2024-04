Alana vuelve a atacar a Zeling: "La caca siempre flota"

Las últimas semanas lo más comentado dentro del mundo del streaming ha sido la guerra sin cuartel protagonizada por Alana y Zeling, rivales en el 2 vs 2 de La Velada del Año 4. Pero, a pesar del continuo cruce de acusaciones entre ambas, parecía que todo, de alguna manera, había conseguido calmarse. Y así era —o, al menos, así parecía— hasta que Alana ha vuelto a lanzar un dardo envenenado a la española.

"Estoy feliz porque la caca siempre flota. Todo lo que no he dicho y me he guardado algún día saldrá… la caca siempre flota y todo va a salir. Y yo estoy muy tranquila", ha comentado la streamer mexicana en uno de sus directos más recientes. Podría parecer que estas palabras no van por nadie en concreto, sin embargo, si miramos un pelín más adelante en ese mismo directo, las cosas parecen estar claras, ya que Alana habla sobre aquello que "se había guardado".

Y es en que en cierto momento un seguidor pregunta a Alana por qué hablan tan mal de ella en el stream de Zeling, a lo que la creadora de contenido responde lo siguiente: "No sé por qué. Si los moderadores lo permiten, será cosa suya. En mi chat ya saben que no se permite el hate [...] Yo vi unas capturas de Discord donde ella (Zeling) decía cosas de Rony y de mí. Pero, ¿qué puedo hacer? Lo que Pepito dice de Fulanito, dice más de Pepito que de Fulanito".

Así pues, parece que la guerra entre ambas streamers todavía no se ha zanjado y que, posiblemente, no termine de hacerlo hasta que salgan del ring. Las cosas, además, se complican para Alana, quien no solo tiene beef con sus rivales, sino también con Amablitz, su propia compañera de equipo.