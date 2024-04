Amablitz explota y carga contra Alana: "No entiendo por qué está tomando decisión sin consultarme antes"

Durante los últimos días se ha hablado mucho acerca del pique entre Alana y Zeling por su diferencia de peso y altura. Para tratar de llegar a un acuerdo, Ibai Llanos, padre de La Velada del Año 4, organizó un directo para tratar de llegar a una solución que, al final, parece ser, se encontró: cambiar las onzas de los guantes para tratar de hacer el combate algo más igualado. Sin embargo, se cometió un error garrafal: nadie se acordó de invitar a Amablitz o, mejor dicho, para cuando se acordaron ya era demasiado tarde.

Por supuesto, y como es totalmente lógico, esto no sentó bien a la mexicana quien, finalmente, explotó contra su compañera de equipo en el duelo que tendrán el 13 de julio contra Nissaxter y Zeling. "No entiendo por qué Alana está tomando decisiones sin haberme consultado antes si se supone que somos un equipo y por qué no habla conmigo. Tú estás viendo tu beneficio nada más", explicó.

A Alana estas declaraciones parecieron no sentarle bien: "Me parece feo que vengas y me digas esto aquí y me lo puedas decir tú también por privado". Amablitz respondió con total contundencia: "Yo también pensé lo mismo [...] Si se supone que estamos juntas ¿por qué no me invitaste ahora a la llamada?. En definitiva, todas debemos de estar de acuerdo en algo que nos beneficie a todas, seamos equipo o no seamos equipo".

A pesar de su evidente enfado —quién no estaría enfadado en una situación así—, Amablitz no se ha dejado llevar y ha sido una de las combatientes que más cordura ha puesto a este asunto. Veremos en qué queda todo finalmente, pero hay algo claro: este 2 vs 2 va a ser de lo más picante de La Velada del Año 4. Vayan preparando sus palomitas.