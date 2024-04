La guerra entre Alana y Zeling alcanza su punto más álgido: "No sé si te llego la menopausia o qué es lo que tienes"

De entre todos los combates de La Velada del Año 4, no hay ninguno que tenga tanto pique como el 2 vs 2 que protagonizarán el dúo compuesto por Nissaxter y Zeling y la dupla formada por Alana y Amablitz. Y es que durante los últimos días, Alana y Zeling no han dejado de lanzarse dardos envenenados a raíz de las diferencias de altura y peso que existen entre ambas. Algo que, todo sea dicho, ya deberían de haber conocido antes de aceptar el combate.

Ahora, Ibai Llanos, padre de La Velada del Año, ha querido calmar las aguas invitando a las streamers a un directo cuyo objetivo era llegar a un consenso de cara a la pelea que dejara satisfechas a ambas. Sin embargo, la guerra entre ambas creadoras de contenido no solo no se ha detenido, si no que ha escalado a un nuevo nivel.

"¿Para qué aceptas un combate en el que sabes que hay tanta diferencia? Di que no te parece bien tu contrincante y ya está, ahora no te pongas a llorar", exclamó Zeling visiblemente enfadada. A esto, Alana respondió lo siguiente: "Ni mi mamá ni mi papá me hablan así de mal como me estás hablando tú [...] No sé si tienes algún problema, si te está bajando, si te llegó la menopausia o qué es lo que tienes".

Parece que, después de reflexionar, la mexicana se dio cuenta de la falta de respeto que cometió contra Zeling y salió a pedir disculpas en su propio directo. "Le hablé a Zeling y me disculpé. Ella también se disculpó conmigo. Sé que hice mal, pero estoy tonta, soy inmadura. Tampoco es que sea una persona que ya lo vivió todo, que ya conoce todo y que ha convivido con todo tipo de personas para hacer las cosas siempre bien. Al final del día soy humana", dijo Alana.

Aún así, parece que, al menos, sirvió para alcanzar un principio de acuerdo. La solución encontrada es que, para amortiguar la diferencia de peso y altura entre las competidoras, van a usar guantes de diferentes onzas. La medida no ha gustado a todas por igual, pero da la sensación de que por fin se ha abierto la vía del diálogo y del entendimiento.