Alana Flores se lesiona: ¿Posible primera baja de La Velada del Año 4?

La Velada del Año 4 nos tiene preparados unos cuantos combates de altura. Uno de los más esperados es el 2 vs 2 que enfrenta a Nissaxter y Zeling contra las mexicanas Alana y Amablitz. En dicho duelo, las mexicanas parecen ser las favoritas en todas las apuestas, algo que tiene que ver con el duro trabajo que está realizando, en concreto, una de ellas: Alana.

Desde que anunciasen el combate, hemos podido ver cómo Alana está siendo muy disciplinada en sus entrenamientos. Es evidente que, a pesar de que aún falten varios meses para el combate, se desenvuelve muy bien sobre el ring e, incluso, ha sorprendido a muchos con su excelente forma física. Pero el entrenamiento duro tiene consecuencias: tal y como ella mismo ha hecho saber en sus redes sociales, se ha hecho una pequeña lesión.

"No he estado entrenando boxeo estos días porque traigo una ligera lesión en la muñeca. Ya extraño un chingo, pero soy muy feliz porque gracias a Ibai y a la Velada descubrí un deporte que me encanta", ha escrito Alana. Según sus palabras, la lesión no parece ser seria, pero ha sido inevitable que muchos usuarios comiencen a teorizar sobre una posible baja en La Velada. No es de extrañar, ya que, prácticamente en todas las ediciones de La Velada, algún competidor ha tenido que retirarse previamente del evento por alguna lesión ocasionada durante su preparación. Ahí están los casos de Papi Gavi o Viruzz como ejemplo.

Aún así, estos rumores parecen infundados. Es normal que durante los entrenamientos puedan surgir lesiones, por lo que lo ocurrido con Alana no es una situación extraordinaria. Si hacemos caso a sus palabras y se trata de una lesión leve, seguro que más pronto que tarde puede retomar su preparación. Desde aquí, le deseamos una pronta recuperación. Tenemos muchas ganas de ver a Alana sobre el ring, porque todo apunta a que será una de las grandes revelaciones de la noche.