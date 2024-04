Estalla la guerra entre Alana y Zeling: ¿Peligra el combate 2 vs 2 de La Velada del Año 4?

Cuando se presentaron los combates de La Velada del Año 4, uno de los que más nos sorprendió fue el novedoso 2 vs 2 que enfrentaría al dúo compuesto por Nissaxter y Zeling contra Alana y Amablitz. Sin duda, este nuevo formato es todo un acierto y el explosivo carácter de sus protagonistas está haciendo que el enfrentamiento se esté caldeando.

Ahora, parece que la guerra entre Zeling y Alana ha estallado por completo. Todo comenzó después de que la mexicana afirmase que la española parte con ventaja por su altura y su peso. Esta sentencia parece no haber sentado bien a Zeling, quien se defendía argumentando que Alana lleva practicando boxeo desde hace mucho más tiempo, además de partir con una condición física mucho mejor.

"Alana, mi físico es estar 24 horas jugando al LOL [...] A mí me confirmaron el combate el 28 de febrero. Ahora, por interno, me dicen que me quieren subir a 14 onzas y ya no sé si va a haber combate o no. Me estoy cabreando, la verdad. Me da rabia que se queje una persona que tiene ventaja físicamente y sabe que va a combatir hacer nueve meses", comentó Zeling en su directo.

La respuesta de Alana, por supuesto, no se hizo esperar: "¿Ventaja física porque jugaba fútbol, iba al gym y porque tengo un físico atlético? Pero 20 kilos de diferencia y 16 centímetros de altura no son nada. Por más que yo entrene 10 horas diarias es imposible que yo tenga esa ventaja, yo no puedo crecer, pero tú sí puedes entrenar".

Desde luego, la polémica está servida. No sabemos si esta discusión traerá consecuencias graves, desembocando en que se cancele la pelea. Estaremos muy pendiente de todo lo que pueda suceder, ya que parece claro que esta historia todavía no ha terminado y va a traer mucha cola.