El mal rollo no se detiene en La Velada: Alana asegura que se disculpó con Amablitz, pero esta no la contesta

Las cuatro participantes del 2 vs 2 de La Velada del Año 4 nos están dejando momentos de máxima tensión. Y es que a pesar de que el beef principal ha sido entre Alana y Zeling, parece que también se ha extendido al team mexicano después de que Alana no invitase a Amablitz a la llamada que, hace unos días, tuvieron el resto de combatientes con Ibai Llanos.

Amablitz, por su parte, se mostró muy descontenta con la situación. Y no solo porque no se la incluyera en la llamada, sino también porque, según ella misma argumentó, Alana no estaba teniéndola en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes de cara al combate. Desde ese momento, con una Amablitz visiblemente enfadada, parece que algo se rompió en el equipo de la doble A.

Además, parece ser que el buen rollo no se ha recuperado. En un reciente directo, Alana ha hecho saber que se ha disculpado con Amablitz. No obstante, su compañera de equipo no ha respondido a este mensaje y, es más, parece que, en general, no la responde en absoluto. "Me disculpé con Ama. No me contesta, pero como quiera. Le dije que, si ella sintió que yo debía de meterla en la llamada, le pedía una disculpa ", comentó la creadora de contenido. Aún así, Alana ha comentado que cree que "lo peor que se pudo haber hecho es poner al equipo de esa manera, así de expuesto".

Siendo sinceros, el asunto pinta cada vez peor. Una cosa es que una combatiente tenga beef con su rival, pero que entre ella y su compañera salten chispas de tensión es una cosa muy seria. ¿Peligra este combate de cara a La Velada del Año 4? Parece ser que cada vez más.