Lola Lolita revela por qué rechazó participar en la Velada del Año 4: "Fue una dura decisión"

Hace apenas unos días que Ibaireveló a sus seguidores algunos de los nombres que se planteó para la Velada del Año 4, porque, antes de cerrar los combates, el streamer habló con una gran cantidad de influencers para ofrecerles la posibilidad de subirse al ring. Pero, pese a ello, muchos no pudieron aceptar esta propuesta, ya sea porque no les apetecía la idea de pegarse contra alguien o porque no les cuadraba por agenda, como fue el caso de Lola Lolita, una de las influencers a las que mencionó Ibai.

Y esto es precisamente sobre lo que ella ha hablado ahora durante una entrevista, en la que le han preguntado el motivo por el que no participará en la velada, ya que muchos pensaban que era únicamente porque Marta Díaz se había caído debido a su lesión. Pero, por lo que parece, esta no fue la razón principal por la que decidió rechazar esta oferta, ya que asegura que le propusieron otras rivales a las que podría enfrentarse, por lo que el problema no era que le faltaran contrincantes.

Por este motivo, ahora ha revelado que el motivo real por el que decidió no subirse al ring fue que la propuesta le llegó a la vez que ofrecieron formar parte de El Desafío, una oportunidad que consideró que le convenía más que el participar en la Velada del Año 4. Aun así, confiesa que fue una "dura decisión" y, aunque considera que ha escogido bien, mantiene la esperanza de que "quizás otro año" pueda llegar a participar en este evento de boxeo entre creadores de contenido.

Y, sin duda, esto es algo que a muchos esperan que realmente ocurra, ya que parte de sus seguidores se quedaron con las ganas de verla entrenar y pelear. Por tanto, habrá que ver si, en el caso de que haya una Velada del Año 5, Ibai vuelve a ofrecerle la oportunidad de combatir y, finalmente, pueda subirse al ring contra la contrincante que se le ponga delante.