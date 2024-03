Marta Díaz, Marina Rivers y Abby: Ibai confiesa que contactó a estas creadoras para que participaran en la Velada del Año 4

Si hay algo que ha demostrado Ibai con la presentación de la Velada del Año 4, ese que no mintió a nadie cuando aseguró que los participantes de esta edición iban a sorprender a muchos y que la mayoría serían incapaz de adivinarlos. Porque, entre los nuevos formatos y participantes, la comunidad no se esperaba muchas de las peleas que habrá durante este evento. Pero, aun así, las quejas nunca van a faltar entre el público, ya que es imposible contentar a todo el mundo con las decisiones que uno toma.

Esto es algo sobre lo que ha hablado Ibai en stream después de leer muchos comentarios sobre las personas que han echado en falta dentro de los creadores que participan este año. Pero, aunque algunos crean que no participan porque no se les ha contactado, la realidad es muy diferente, motivo por el que Ibai ha explicado que hay muchos influencers con los que hablaron, pero que finalmente no pudieron participar.

Entre estos se encuentran Marta Díaz, quien ya había revelado que tuvo que renunciar a esta oportunidad debido a la lesión que tuvo; Marina Rivers, quien el año pasado se ofreció a volver a pelear después de ganar su combate, pero que al final tampoco pudo participar; o Abby, que no pudo debido a su operación de nariz. Además, Ibai también ha explicado que han contactado con muchos creadores de contenido antes de tomar cada decisión. Pero, debido a que no todos tienen las mismas ganas de participar o no tienen tiempo para prepararse porque tienen otros compromisos, hay muchos que han terminado rechazando la propuesta.

Aun así, considera que hubiera ocurrido lo mismo si participaran otros creadores, ya que siempre van a haber personas que echen en falta a otros creadores o que hubieran preferido otro tipo de combates. Por ello, entiende que haya quejas y sabe que no hay nada que pueda hacer para evitarlas, motivo por el que ya no le da tanta importancia a todos estos comentarios.