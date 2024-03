Estos son todos los combates que podremos ver en la Velada del Año 4 de Ibai Llanos

Ayer, día 4 de marzo, fue un día marcado en rojo en el calendario de todos los seguidores del mundillo del streaming. ¿El motivo? El evento de presentación de laVelada del Año 4, en el que al fin pudimos poner cara y nombre a los protagonistas del evento. además de conocer dónde y cuándo se celebrará. Respecto a esta última cuestión, parece que Ibai ha hecho su mayor apuesta hasta la fecha, ya que la cuarta edición del evento más exitoso de todo Twitch tendrá lugar en el Nuevo Santiago Bernabéu —ahí es nada— el próximo 13 de julio.

Pero vayamos a lo importante: los combates. Ibai ha estado hypeando el evento desde hace ya varias semanas, asegurando que tendríamos las peleas más grandes de la historia de la Velada. El resultado final, sin embargo, ha gustado y decepcionado a partes iguales o, al menos, eso podemos deducir después de tomarle el pulso a las redes sociales. Al menos, eso sí, se ha innovado en el formato, algo que se agradece.

Dicho esto, el primer combate enfrentará a Carrera y a Agustín51. Se trata del combate con menor peso de la noche y parece que el argentino parte como claro favorito. Muy diferente, en cuanto a peso y altura de sus participantes, será la segunda pelea. En ella, Guanyar y La Cobra se medirán sobre el ring en un nuevo enfrentamiento entre un español y un argentino.

El primer cambio en el formato habitual de la Velada lo encontramos en el tercer combate. Y es que tendremos, nada más y nada menos, que un 2 vs 2: por un lado, tendremos el dúo compuesto por Nissaxter y Zeling y, por otro, el dúo formado por Alana y Amablitz. Después de este 2 vs 2, nos topamos con una de las peleas más sorprendentes de la noche, el Viruzz vs Shelao. Después de sus problemas de dopping, poca gente apostaba a que volveríamos a ver a Viruzz sobre el ring. Aún así, este combate entre el español y el chileno es, a priori, uno de los más llamativos de la Velada por la narrativa que esconde. Además, tal y como vimos durante la presentación, se tienen muchas ganas.

Entramos en la recta final, pero antes de presentar el main event, Ibai tenía preparada una sorpresa: un formato Rey de la Pista en el que participarán Roberto Cein, Aldo Geo, Folagor, Karchez, Pelicanger, Peldanyos, Unicornio, Skain, Sezar Blue y Will. Un aperitivo para abrir boca antes del plato principal: la pelea entre Plex y El Mariana que servirá como broche de oro a la Velada del Año 4. Una vez más, se trata de un combate España vs LATAM, como todos los de la noche. Un combate a la altura —nunca mejor dicho viendo la estatura de los púgiles— de un main event de la Velada del Año.