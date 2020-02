Rosalía ha pasado de ser la reina del Tra-trá a convertirse en la reina de carnaval. No del de Las Palmas de Gran Canaria, no nos malinterpretéis. A lo que nos referimos es que los outfits de la cantante catalana han sido los disfraces estrella de estos carnavales.

Y no sólo en España. Los looks de la cantante han conquistado esta fiesta en otros rincones del planeta como México, Argentina o Brasil, donde se celebra el carnaval de Río de Janeiro, considerado como el más grande del mundo.

A pesar de que otros disfraces, como el de satisfyer o Baby Yoda, venían pisando fuerte y parecían posicionarse como los favoritos para ganar todos los concursos, Rosalía, y en concreto los outfits de sus conciertos, se ha convertido en la reina indiscutible del carnaval.

Pero no sólo ella y su estilo trapero de uñas, chándal y zapatillas de plataforma sino que algunas de las personas que se han disfrazado de la cantante han ido acompañadas de algunos de los best friends de la artista como C. Tangana, Ozuna (negrito ojos claros) o J. Balvin.

Precisamente el modelito que más se ha repetido como disfraz para estos carnavales ha sido el característico conjunto rojo con escote que parecen llamas de fuego del videoclip de ‘Con Altura’.

Sin duda, uno de los disfraces más top ha sido el de esta niña que ha desfilado subida en la cabina del avión donde El Guincho pronuncia eso de ‘Esto vamo a arrancarlo con altura’.

Y hablando de desfiles. También hemos podido ver por las calles la portada viviente de ‘El Mal Querer’, como si de un paso de semana santa se tratase.

Estos son otros de los disfraces de Rosalía:

Rosalía con el polémico abrigo de piel que también tiene su amiga Kylie Jenner.

Rosalía con el conjunto que imita el logo de Louis Vuitton.

El traje de chaqueta de Moschino que llevó en ‘Dios nos libre del dinero’.

El outfit donde llevaba los calcetines de BTS

El body de Palomo Spain para ‘A palé’

Rosalía en su concierto en el Wizink Center | EFE

El conjunto de María Escoté para ‘Malamente’