Luzu, ¿rumbo a Andorra? "Lo digo desde ya para que luego no me critiquen los casposos"

Luzu es probablemente el youtuber menos polémico de España, y uno de los más veteranos. Perteneciente a la generación de Willy, Rubius y Vegetta (quizá la más buenrollera de las promociones streamers), lo curioso de este creador es que ha conseguido todos sus logros y contactos desde una grandísima distancia geográfica.

Afincado desde hace décadas en Los Ángeles, se mudó a la capital mundial del cine precisamente persiguiendo su sueño de entrar en esa industria, y sin embargo el destino le llevó a hacerse youtuber. "Estoy muy contento con mi vida, pero hay que pensar en lo que viene por delante", dijo en stream.

El hecho de que haya sido padre junto a Lana le ha hecho replantearse esa "cómoda" existencia que tiene en California, porque ya hay que pensar en uno más. "Hemos barajado muchas opciones, y lo cierto es que queremos una ciudad donde Oli pueda ser más feliz".

Se refiere a las dificultades de socializar, de transporte y de ser más libre que las que da la urbe angelina, y él mismo apunta a cómo de tranquilo vivía él en su Getxo natal. "En la playa, yendo donde quisiéramos andando o en skate, encontrándote a amigos en cualquier parte", describe con nostalgia.

El regreso al país vasco está en las quinielas de la familia, pero también Andorra. "Aviso desde ahora para que cuando llegue el día no me venga nadie a criticar como ya es costumbre de todos los casposos de turno", dice, subrayando la palabra casposa.

El principado es un territorio especialmente señalado ("tenemos muchos amigos allí, Willy y Cris tienen una hija de la edad de nuestro hijo"), aunque la lista de destinos que barajan se amplía a Barcelona y "algunos sitios más".

"A mí que no me vengan luego con líos: yo voy a ir donde crea que vamos a ser más felices. No quiero comentarios de que si el dinero es lo más importante, porque si no no estaría en California pagando el 40 por ciento de lo que gano en impuestos".

Para mí, la noticia, es que Luzu vuelve a España o alrededores, una zona donde puede dar un buen empujón a sus contenidos profesionales, colaborando con streamers de aquí, y sobre todo vivir mejor. Como dice el meme, en Twitch "vivimos en una sociedad".